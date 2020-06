Addio a Johnny Mandel

E' venuto a mancare all'età di 94 anni Johnny Mandel, uno dei più popolari compositori e arrangiatori americani degli ultimi cinquant'anni: a riferirlo è Variety. Nato nel 1925 a New York, l'artista collaborò alla realizzazione degli album di, tra gli altri, Frank Sinatra, Tony Bennett, Shirley Horn, Diana Krall, Barbra Streisand, Chet Baker, Peggy Lee, Anita O'Day e David Sanborn, vincendo nel 1981 un Grammy Awards per l'arrangiamento di "Velas" di Quincy Jones, un altro dieci anni dopo per quello di "Unforgettable" (brani riportato al successo dalla figlia di Nat King Cole Natalie), e un altro ancora nel '92 per il lavoro sul disco di Shirley Horn "Here's to Life".

Mandel fu anche popolarissimo come autore di colonne sonore: dopo aver vinto un premio Oscar nel 1966 per il brano "The Shadow of Your Smile" (per il film "Castelli di sabbia" di Vincente Minnelli) l'artista firmò nel '70 le musiche del film di Robert Altman "Mash", che poi vennero utilizzate anche nella versione televisiva del titolo.

Tra i primi a manifestare cordoglio per la perdita si è segnalato Michael Bublé: "Era il mio eroe, un genio, uno dei miei autori e arrangiatori preferiti", l'ha ricordato il cantante canadese sulla propria pagina Facebook ufficiale.