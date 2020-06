BTS, guarda il video del nuovo singolo 'Stay gold'

Una sorta di bilancio di quelli che sono stati questi ultimi anni: in poco tempo i BTS da simbolo del k pop, il pop coreano, sono diventati tra gli artisti più seguiti e ascoltati a livello mondiale (tanto da arrivare a vendere biglietti per la bellezza di 20 milioni di dollari per un concerto in streaming). Il 14 luglio arriverà nei negozi "Map of the soul: 7 - the journey", un disco che conterrà, oltre ad alcune tracce bonus, i brani più significativi del loro percorso finora. Un modo per ripercorrere le tappe del viaggio. Per stemperare l'attesa dei fan la band pubblica in rete il videoclip ufficiale del singolo "Stay gold": lo trovate qui sotto.

