Tom Petty: ascolta questa demo inedita di una delle sue canzoni più amate

Nel 2015, due anni prima della sua scomparsa, Tom Petty annunciò di essere al lavoro sulla pubblicazione di un doppio album intitolato "Wildflowers: all the rest", una raccolta di canzoni da lui scritte nel periodo compreso tra il 1992 e il 1994, lo stesso in cui nacquero buona parte dei pezzi dell'album "Wildflowers". L'improvvisa scomparsa del cantautore e le liti tra la sua vedova e le figlie negli ultimi anni hanno finito per mettere in stand-by l'uscita del box set, prima annunciato e atteso nei negozi nel 2019 (per il venticinquesimo anniversario dalla pubblicazione dell'edizione originale del disco) e poi rinviato. Ora che sembra essersi finalmente risolta la lite giudiziaria tra le eredi di Petty, qualcosa si muove. È stata pubblicata la demo di una delle canzoni incluse nel disco del 1995, peraltro una delle più amate dal pubblico tra quelle incise da Tom Petty: "You don't know how it feels", scelta come primo singolo estratto da "Wildflowers", contribuì in parte al successo dell'album.

Il brano fu anche oggetto di censura da parte di alcuni grandi network televisivi come MTV a causa di versi come "let's roll another joint" (traducibile come "rolliamoci un'altra canna"): ne fu perciò realizzata una versione alternativa in cui la parola incriminata - "joint" - fu sostituita con la più innocua "hit".

La demo pubblicata in rete fu registrata da Petty nel suo studio domestico ben prima dell'inizio delle sessions di "Wildflowers" - il musicista suonò tutti gli strumenti.