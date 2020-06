Take That: Robbie Williams e Gary Barlow al lavoro su nuova musica insieme

Robbie Williams - che lo scorso 29 maggio si è riunito a Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald in occasione del concerto virtuale dei Take That trasmesso in streaming per raccogliere fondi a favore della lotta contro il Coronavirus - ha recentemente raccontato, a margine di una chiacchierata con Mark Wright per il suo show radiofonico serale su Heart trasmesso ieri 25 giugno, di aver scritto nuove canzoni con Gary Barlow. Riguardo al gruppo di “Back For Good”, il cantante britannico ha, inoltre, promesso che la band “will ride again” ("tornerà di nuovo in pista").

Alla domanda di Wright, che ha chiesto “Altri progetti dei Take That? Abbiamo adorato il live a casa con voi, Robbie Williams ha risposto: “Ho anche scritto alcune canzoni con Gary Barlow nelle ultime settimane”. La voce di “Feel” ha poi annunciato: “Sì, torneremo di nuovo in pista, io e i miei fratelli”. E ha aggiunto:

“Non so quando sarà, ma torneremo in pista di nuovo”.

Lo show di beneficenza dello scorso 29 maggio che ha visto Robbie Williams - il quale lasciò il gruppo per intraprendere la carriera solista nel 1995, prima di tornare tra le fila della band britannica nel 2010 per l'album, "Progress" (leggi qui la nostra recensione) - esibirsi insieme a Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, è stato caratterizzato dall’assenza di Jason Orange, che ha lasciato la formazione nel 2014.