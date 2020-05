Robbie Williams e Take That: concerto reunion per beneficenza. Video.

Ieri sera, venerdì 29 maggio, Robbie Williams è tornato a esibirsi insieme ai Take That. Come di prassi in questo periodo l'esibizione è stata virtuale e l'occasione è stata data dalla emergenza Coronavirus e dalla esigenza di raccogliere fondi per aiutare le persone che normalmente lavorano all'allestimento dei concerti ora in forte difficoltà economica.

Robbie Williams si è unito a Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, ognuno da casa sua. I quattro non hanno solo cantato, ma anche chiacchierato e scherzato amabilmente. Robbie Williams ha raggiunto i compagni solo in un secondo tempo e, scherzando sulla sua storia con la band inglese, ha detto:

"La cosa è importante è che ci sono, l'ultima volta sono arrivato dopo 15 anni".

Unico assente del quintetto originario, Jason Orange, che ha lasciato il gruppo nel 2014. Tra le canzoni che sono state eseguite “Pray”, “Shine”, “Back For Good” e “Never Forget”.