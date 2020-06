I Black Eyed Peas spiegano perché Fergie non è più nella band

I Black Eyed Peas - che hanno recentemente pubblicato il loro ottavo album in studio “Translation” - hanno rivelato il motivo per il quale Fergie non lavora più con loro, lasciando comunque aperta la porta per un eventuale futuro nuovamente insieme.

L'occasione è stata colta da will.i.am quando, parlando del nuovo album, ha rivelato:

“Lei (Fergie) non l'ha ascoltato. Lo ascolterà quando lo ascolteranno tutti gli altri. Spero le piaccia. Cerchiamo di rimanere in contatto. Ogni tanto ci sentiamo per un saluto, per i compleanni, per gli auguri di buon Natale e di buona Pasqua. Sa dove siamo! Siamo in studio. Noi la adoriamo, lei si sta concentrando sull'essere una mamma (del figlio Axl Jack che a settembre compirà sette anni, ndr). È un lavoro duro ed è quello che vuole davvero fare, noi per lei siamo qui e lei sa come contattarci per un ritorno o per uno stacco. È davvero la vita che Fergie ha progettato, quindi rispettiamo il suo disegno. Adoriamo Fergie e per lei non desideriamo altro che il meglio.”

L'altro componente dei Black Eyed Peas Apl.de.ap, ha aggiunto, sempre parlando con Billboard:

“Fergie è nostra sorella. Quindi, anche con questi piccoli legami, sarà sempre nostra sorella. Ma sfortunatamente i nostri programmi sono diversi dai suoi che vuole essere una grande mamma, e lei vuole impegnarsi in quella cosa. E, come ha detto Will, la sosteniamo al 100%.”

Il terzo membro del combo hip hop statunitense, taboo, che ha avuto un tumore ai testicoli nel 2014, nel 2018 di Fergie, che ha lasciato il gruppo nel 2016, aveva dichiarato:

“Quando ho battuto il cancro sono ringiovanito, come se volessi tornare di nuovo sul palco. Quando abbiamo chiesto a Fergie se voleva tornare con noi, lei ci ha detto con molto rispetto, 'Farò 'Double Dutchess' (il suo secondo album solista pubblicato nel 2017 – leggi qui la nostra recensione)'. E mi è sembrato che il tempo non aspetta nessuno, quindi abbiamo fatto 'Masters of The Sun Vol. 1' (il penultimo album dei Black Eyed Peas pubblicato nel 2018 – leggi qui la nostra recensione) sapendo che dovevamo tornare ad essere un trio.”