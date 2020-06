Black Eyed Peas, ‘Translation’ è il nuovo album: ascolta ‘NO MAÑANA’

Vedrà la luce il prossimo 19 giugno il nuovo album dei Black Eyed Peas, “Translation”, ideale seguito del precedente “Masters of the Sun Vol. 1” del 2018. Dopo aver già anticipato i brani “RITMO (Bad Boys For Life)” con J Balvin e “Mamacita” oggi il gruppo statunitense capitanato da Will.i.am ha svelato, insieme alla tracklist del disco, un nuovo brano, “NO MAÑANA”, con il featuring di El Alfa. Eccolo:

Questa è invece la tracklist di “Translation”, ottavo album in studio della band di “Where is the Love?”:

“RITMO (Bad Boys For Life)” con J Balvin

“FEEL THE BEAT” con Maluma

“MAMACITA” con Ozuna & J Rey Soul

“GIRL LIKE ME” con Shakira

“VIDA LOCA” con Nicky Jam & Tyga

“NO MAÑANA” con El Alfa

“TONTA LOVE” con J Rey Soul

“CELEBRATE”

“TODO BUENO”

“DURO HARD” con Becky G

“MABUTI” con French Montana

“I WOKE UP”

“GET LOOSE NOW”

“ACTION”

“NEWS TODAY”