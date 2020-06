Pink Floyd, ecco ‘Money (Early Mix 1972)’ per la playlist di rarità

Oggi, 19 giugno, “Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist”, la playlist che presenta brani e tracce rare della leggendaria band britannica, accoglie un nuovo pezzo dei Pink Floyd. Su Spotify - e su YouTube, ma dalle 18 (ora italiana) di oggi - è disponibile “Money (Early Mix 1972)”, tratta dal box set “Immersion” del 2011 del disco “The Dark Side Of The Moon”.

Il brano, previsto per oggi all’interno della playlist che ogni giorno accoglie una traccia diversa dei Pink Floyd, segue la pubblicazione delle tracce rese disponibili le scorse settimane, ovvero la versione dal vivo alla Wembley Arena di Londra del 1974 di “Us & Them”, una versione alternativa di “Have a Cigar”, la versione dal vivo della canzone “Any colour you like”, registrata a Wembley nel 1974 e “Run Like Hell (The Wall, Work In Progress, Pt. 2, 1979)”.

“Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist” è disponibile su Spotify e YouTube e i brani possono essere ascoltati e scaricati anche su Amazon e Apple Music.