Pink Floyd, una playlist con rarità. Ascolta la versione live di ‘Us & Them’ del 1974

“Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist” è il titolo della playlist disponibile da oggi, 22 maggio, che raccoglie brani della leggendaria band britannica oltre a tracce inedite. La selezione musicale, che al momento include la versione di “Us & Them” eseguita dal vivo all’Empire Pool di Wembley a Londra nel 1974, sarà aggiornata ogni giorno per presentare sia le canzoni più note dei Pink Floyd sia pezzi meno famosi e rarità. La playlist è disponibile su Spotify e YouTube e le tracce inedite saranno, inoltre, disponibili per il dowload e lo streaming su altre piattaforme digitali come Amazon e Apple Music.

Le pubblicazioni in programma per i prossimi quattro venerdì sono la versione alternativa di “Have a cigar”, che sarà disponibile il 29 maggio, e la registrazione audio dal vivo di “Any colour you like” eseguita a Wembley nel 1974, che sarà pubblicata il prossimo 5 giugno. Il 12 giugno sarà disponibile “Run Like Hell (The Wall WIP pt2 Band Demo)” e il 19 giugno sarà la volta di “Money (Early Mix 1972)”. Prossimamente saranno annunciate ulteriori tracce.