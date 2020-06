Pink Floyd, ecco “Any Colour You Like” per la loro playlist di rarità

L'appuntamento del venerdì con le rarità dei Pink Floyd, per una volta, è slittato al lunedì. Quindi, l'attesa versione dal vivo, nello specifico a Wembley, del 1974 di “Any Colour You Like”, all’interno della playlist “Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist" inaugurata il mese scorso con classici e rarità della band inglese è giunta solo nella giornata di oggi.

"Any Colour You Like" è un brano incluso nell'ottavo album dei Pink Floyd “The Dark Side of the Moon” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato nel 1973. La canzone, uno strumentale, è stata scritta da David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason. Venne pubblicata, sempre nel 1973, come lato B del 45 giri che aveva “Money” come lato A.