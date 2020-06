Pink Floyd, la playlist di rarità rallenta: aspettando ‘Any Colour You Like’ a Wembley ci si consola con…

Oggi, 5 giugno, avrebbe dovuto approdare su Spotify e YouTube una nuova rarità dei Pink Floyd. Nello specifico, la versione dal vivo, a Wembley, del 1974 di “Any Colour You Like”. Il brano è l’uscita prevista per oggi all’interno della playlist “Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist" inaugurata il mese scorso con classici e rarità, queste ultime riservate al venerdì, del repertiorio della leggendaria band britannica. Dopo la versione dal vivo alla Wembley Arena di Londra del 1974 di “Us & Them” e la versione alternativa di “Have a Cigar” oggi si attende “Any Colour You Like”. Nell’attesa, però, sperando che entro sera la promessa venga mantenuta, alla playlist si è aggiunta oggi la versione rimasterizzata del 2011 di “Echoes” mentre nei giorni scorsi il progetto curato dalla band ha visto spuntare pezzi come, tra gli altri, “Arnold Layne”, “Astronomy Domine” e “If”. L’aspetto più interessante dell’iniziativa, però, come detto sopra, sono le rarità che ogni venerdì vanno a popolare la playlist, rarità che in alternativa possono essere ascoltate solo grazie al boxset del 2011 “Immersion”.

"Any Colour You Like" è uno dei brani del capolavoro dei Pink Floyd “The Dark Side of the Moon”, uscito nel 1973. La canzone, strumentale, è stata scritta da David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason. È stata pubblicata anche, lo stesso anno, come lato B del 45 giri con “Money” come protagonista del lato A del disco.