Pink Floyd, cresce la playlist di rarità: oggi la versione alternativa di ‘Have a Cigar’

Lo scorso venerdì è approdata su Spotify e YouTube una playlist, in continuo aggiornamento, curata dai Pink Floyd, che include sia diversi brani della band capitana da Roger Waters e David Gilmour e sia alcune tracce rare che prima di “Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist” – questo il nome della playlist – erano reperibili solo all’interno del boxset “Immersion” del 2011. Ogni giorno viene aggiunta una traccia, ma è il venerdì il giorno di festa, quando fanno il loro ingresso nella playlist brani rari o inediti. Venerdì scorso era la versione dal vivo alla Wembley Arena di Londra del 1974 di “Us & Them”, mentre oggi è la volta di una versione alternativa di “Have a Cigar”, la canzone composta da Roger Waters parte di “Wish You Were Here” (1975). Il 5 giugno toccherà alla versione live a Wembley del 1974 di “Any Colour You Like”, seguite i successivi venerdì da “Run Like Hell (The Wall WIP pt2 Band Demo)”, il 12 giugno, e da “Money (Early Mix 1972)” il 19 giugno. Tutti i brani possono essere ascoltati e scaricati anche su Amazon e Apple Music.





Lo scorso primo maggio la band di “The Dark Side of the Moon” ha condiviso sul web un’altra specialità di casa Pink Floyd, il video del live messo in scena dalla formazione britannica il 30 aprile 1970 a San Francisco, negli studi dell’emittente KQED, incluso nel cofanetto "The Early Years" (2016) e in parte anche nel cofanetto "1970 Devi/ation" (2017). Il concerto è stato disponibile solo per un periodo limitato, della durata di una settimana, su YouTube.