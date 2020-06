5 Seconds Of Summer, ritrattata l’accusa nei confronti del chitarrista Michael Clifford di molestie

Via Twitter era arrivata l’accusa e via Twitter è stata ritrattata. L’utente, registrata come @sophiecth5, che aveva accusato il chitarrista dei 5 Seconds Of Summer Michael Clifford di molestie sessuali ai suoi danni nel corso del tour della band del 2013, tour che vedeva la formazione australiana in veste di opening act degli One Direction, ha cancellato il suo profilo dal social network, lasciando così implicitamente che si sollevassero dei dubbi su quanto recriminato al musicista. Questo è accaduto lo scorso 15 giugno. Ieri, invece, Variety ha riferito che un’utente dal nome @sophiectth5 si è presentata come la persona che aveva rivolto le accuse a Clifford e ha scritto di avere appreso che il molestatore non era il chitarrista bensì un’altra persona, venuta tra l’altro a mancare. L’utente si è poi scusata con Clifford per l’errore.

“Oggi ho scoperto che mi sono sbagliata per circa sette anni. Oggi ho scoperto che il mio molestatore è morto”, ha scritto l’utente firmandosi Sophie H e proseguendo: “Il mio molestatore non è Michael Clifford. Non mi ha mai toccata, non mi ha mai detto quelle cose. È innocente”. Aggiunge ancora Sophie H: “So che non c’è letteralmente nulla che possa fare per cambiare quello che ho detto ieri e vorrei, con tutto il mio cuore, che ci fosse un modo per cancellare tutto. Tutto quello che posso fare è dire che sono incredibilmente dispiaciuta, sorpresa e a pezzi”. E infine: “Mi dispiace Michael. Sono assolutamente dispiaciuta per essermi sbagliata sul tuo conto e del danno che posso aver causato”.

Dal momento in cui l’accusa era emersa, tanto il manager della band quanto lo stesso Clifford hanno sempre negato ogni coinvolgimento.

I 5SOS si esibiranno sui palchi italiani il 29 aprile 2021 e il 1° maggio 2021 rispettivamente a Milano e a Padova: i due concerti avrebbero dovuto andare in scena lo scorso mese di maggio ma l’emergenza sanitaria ne ha reso necessario il posticipo. La band di Sydney avrebbe portato in scena la musica del suo più recente capitolo discografico, “Calm”, uscito quest’anno a circa due anni dal precedente “Youngblood”.