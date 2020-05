5 Seconds of Summer: posticipate al 2021 le date italiane

Sono state spostate nel 2021 le due date originariamente previste il 29 e 30 maggio rispettivamente a Milano e a Padova dei 5 Seconds of Summer. In ottemperanza con le direttive governative relative all’emergenza sanitaria in corso i due appuntamenti dal vivo della band australiana sono stati riprogrammati come segue: il concerto di Milano slitta al 29 aprile 2021 al Lorenzoni District mentre il concerto di Padova si terrà il 1° maggio 2021 alla Kioene Arena. Si legge nella nota che annuncia le nuove date del gruppo che “i biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date, seguiranno nei prossimi giorni maggiori informazioni sulla loro riallocazione”.

Il tour dei 5 Seconds of Summer è inteso a promuovere sui palchi internazionali l’ultima fatica di studio della band capitanata da Luke Hemmings, “Calma”, quarto capitolo discografico della formazione, giunto sul mercato lo scorso mese di marzo a due anni circa di distanza dal precedente “Youngblood”.