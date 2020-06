Chris Martin: la cover di 'Beautiful day' degli U2 con le star del pop e del rap. E Bono dice...

Nel corso della lunga diretta di "Dear Class of 2020", l'evento virtuale trasmesso su YouTube - con ospiti anche Beyoncé, Lady Gaga, i BTS, Barack e Michelle Obama - pensato per sostituire l'ultimo giorno dell'anno accademico negli Stati Uniti, Chris Martin ha fatto ascoltare la cover di "Beautiful day" degli U2 che ha inciso insieme a otto star del pop e del rap internazionale. Alla nuova versione della hit della band irlandese, che è stata prodotta da Finneas, il fratello di Billie Eilish, hanno partecipato anche Camila Cabello, Noah Cyrus (la sorella minore di Miley), Tove Lo, Ty Dolla $ign, Leon Bridges, Cynthia Erivo, Ben Platt e Khalid. Il progetto ha avuto il consenso di Bono: al leader degli U2 è spettato il compito di introdurre la superband capitanata dal frontman dei Coldplay, raccontando cosa ha significato "Beautiful day" per la carriera degli U2 e dicendo la sua su questa nuova versione.

Caricamento video in corso Link

Riflettendo su un tema di attualità come la morte del 46enne afroamericano George Floyd, arrestato e immobilizzato a terra da un poliziotto bianco, e le proteste nelle principali città degli Stati Uniti per chiedere giustizia e per protestare contro il razzismo istituzionalizzato, Bono ha detto:

"Da irlandese, ho sempre creduto che gli Stati Uniti d'America non fossero solo un paese, ma un'idea, un sogno che appartiene a tutto il mondo. Ma negli ultimi tempi al mondo viene ricordato che gli Stati Uniti d'America sono un'idea che non appartiene più nemmeno a molti americani. E per molti neri americani, la torcia della Statua della Libertà è tutt'altro che un faro di speranza. Spesso è una torcia data in faccia. C'erano nuvole di tempesta su Dublino quando gli U2 hanno registrato 'Beautiful day', le cose non andavano come avrebbero dovuto andare. La canzone lo raccontava e era una sorta di preghiera su dove potevamo arrivare e il sogno - come gli Stati Uniti sono un sogno - su dove potevamo trovarci".

Il cantante ha poi aggiunto: