Chris Martin ha inciso una cover di 'Beautiful day' degli U2 con altri otto cantanti

Il progetto ha avuto il consenso di Bono: e proprio al frontman degli U2 spetterà il compito di introdurre la "superband", se così vogliamo chiamarla, domani sera nel corso di "Dear Class of 2020", l'evento virtuale trasmesso su YouTube con ospiti anche Beyoncé, Lady Gaga, Barack e Michelle Obama. A capitanare questo gruppo è Chris Martin: il leader dei Coldplay ha inciso una cover di una delle canzoni più famose degli U2 insieme ad alcuni giovani colleghi. Il brano è "Beautiful day", hit tratta dall'album "All that you can't leave behind" del 2000: Martin lo ha registrato insieme a Leon Bridges, Camila Cabello, Noah Cyrus (la sorella minore di Miley), Cynthia Erivo, Khalid, Tove Lo, Ben Platt e Ty Dolla $ign. Il singolo è stato prodotto da Finneas, il fratello di Billie Eilish.

Il gruppo capitanato dal cantante dei Coldplay farà ascoltare la cover proprio nel corso della diretta di "Dear Class of 2020" su YouTube, domani.

Caricamento video in corso Link

Tra gli altri ospiti dell'evento in streaming anche Katy Perry, Alicia Keys, Jennifer Lopez e Taylor Swift.