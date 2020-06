Dear Class of 2020: il cast stellare dell'evento virtuale (e dove guardarlo)

Avrebbe dovuto svolgersi già oggi, ma poi YouTube - che lo trasmetterà in diretta streaming - ha deciso di spostarlo a domani per rispetto di George Floyd, di cui si sono appena celebrati i funerali. "Dear Class of 2020" è un evento virtuale pensato per sostituire l'ultimo giorno dell'anno accademico negli Stati Uniti, che tradizionalmente vede personaggi pubblici rivolgersi agli studenti dei college più prestigiosi con discorsi motivazionali. Il cast è a dir poco stellare: ne fanno parte Beyoncé, Lady Gaga, Taylor Swift, i BTS, Katy Perry, Billie Eilish, Lizzo, Missy Elliott, Justin Timberlake, Snoop Dogg, Jennifer Lopez, Demi Lovato, Alicia Keys, Shawn Mendes, e anche l'ex presidente Usa Barack Obama e l'ex First Lady Michelle, i conduttori televisivi Stephen Colbert e Jimmy Kimmel, tra gli altri. Chris Martin dei Coldplay, introdotto da Bono, farà ascoltare la cover di "Beautiful day" che ha inciso insieme ad altri otto cantanti, prodotta da Finneas, il fratello di Billie Eilish.

L'evento sarà trasmesso da YouTube domani, domenica 7 giugno, quando in Italia saranno le ore 21 - a quell'ora si sbloccherà la diretta streaming che trovate qui sotto: