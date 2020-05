Tommaso Paradiso firma la colonna sonora del film 'Sotto il sole di Riccione'

Tommaso Paradiso firma la colonna sonora di "Sotto il sole di Riccione", il film che segna l'esordio alla regia degli YouNuts! (duo composto dai videomaker Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, già collaboratori di - tra gli altri - Salmo, Jovanotti e Thegiornalisti). Arriverà su Netflix il 1° luglio, racconta l'estate di un gruppo di ragazzi nella città della Riviera romagnola (dal trailer sembra la versione adolescenziale di certe commedie degli Anni '80 con protagonisti Jerry Calà, Alba Parietti e Andrea Roncato, che infatti fa parte del cast, da "Abbronzatissimi" a "Rimini Rimini") e non è un caso che le musiche siano state composte dall'ex leader dei Thegiornalisti: il titolo del film è un chiaro riferimento al ritornello della hit del trio romano, uno dei tormentoni estivi degli ultimi anni. E lo stesso Paradiso compare per un cameo, sul palco di un concerto ospitato dall'Arena sul mare di Piazzale Roma a Riccione.

Verità: vorremmo troppo essere lì con loro.

Sotto il sole di Riccione, un film Netflix in arrivo il 1° luglio. pic.twitter.com/FS7OdqFjaT — Netflix Italia (@NetflixIT) May 28, 2020

La notizia della partecipazione di Tommaso Paradiso alle riprese di un film ambientato a Riccione era trapelata già lo scorso settembre, pochi giorni prima che il cantante annunciasse la sua uscita dai Thegiornalisti e dunque la fine del trio di "Completamente". Le riprese del concerto si sono svolte lo scorso ottobre, quando Paradiso aveva già divorziato dagli altri due componenti del trio, il chitarrista Marco Rissa e il batterista Marco Primavera, che infatti non compaiono nel film.