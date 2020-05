Concerti 2020, Mudhoney e Fu Manchu: rimandate al 2021 le date italiane

Due nuovi concerti si aggiungono a quelli che hanno dovuto abbandonare la speranza di andare in scena quest’anno e sono stati rimandati al 2021. Si tratta di due band di HUB Music Factory, i Mudhoney e i Fu Manchu, che slittano i primi all’8 ottobre 2021 (al TPO di Bologna) e i secondi al 16 giugno, all’Alcatraz di Milano. Fa sapere lo staff dei gruppi che “i biglietti acquistati per i concerti previsti nel 2020 rimangono validi per gli show del 2021. Per informazioni riguardo la policy su biglietti in vendita, biglietti acquistati, voucher e altre informazioni al pubblico: www.hubmusicfactory.com o contattare info@hubmusicfactory.com”.

La data bolognese dei Mudhoney era (e resta) l’unico appuntamento con i fan italiani della rock band di Seattle, discograficamente ferma a “Digital Garbage”, uscito nel 2018 a circa cinque anni di distanza dal precedente “Vanishing Point”. I californiani Fu Manchu avrebbero invece dovuto festeggiare il loro trentesimo anniversario con il tour 2020.

