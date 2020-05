Addio a Bucky Baxter: suonò con Dylan, Steve Earle, R.E.M.

E' morto ieri (25 maggio) per cause ancora non precisate, a 65 anni, Bucky Baxter, virtuoso della steel guitar. Aveva suonato a lungo con Bob Dylan e Steve Earle (era membro fondatore degli Exit, la band di supporto di Earle). Proprio durante un tour con Earle Baxter aveva conosciuto Dylan, che gli aveva chiesto di insegnargli a suonare la steel guitar, poi l'aveva invitato a unirsi al "Never Ending Tour"; in totale Baxter ha suonato in più di 750 concerti di Dylan, oltre che nell'album "Time out of mind".

Baxter aveva suonato, oltre che in dischi di Earle ("Guitar Town", "Exit 0", "Copperhead Road"), anche in album dei R.E.M. ("Green"), Joe Henry ("Trampoline"), Ryan Adams ("Gold", "Demolition"), e Ben Folds ("Songs for Silverman") Da solista aveva pubblicato un solo album: "Most Likely, No Problem", nel 1999.

