I dischi su vinile di Ezio Bosso - miniguida

Ezio Bosso - musicista, compositore e direttore d'orchestra - come già riportato ci ha lasciato il 15 maggio del 2020, dopo una lunga lotta contro una malattia invalidante. Resta, ovviamente, la sua musica a renderne immortale il ricordo.

Bosso nel corso della sua carriera ha inciso 12 dischi (fra cui alcune importanti colonne sonore: Quo Vadis Baby?, Io non ho paura, Un amore...), ma non tutti sono usciti su supporto vinilico. In questo formato ne possiamo trovare solo quattro.

I vinili del maestro

Rosso Come Il Cielo - Colonna Sonora ‎(LP) - label: CAM - n. cat. 8024709198723 - anno 2007

... And The Things That Remain (From 2004 To The Present Day) ‎(3xLP, Album) - label: Sony Classical - n. cat. 88985388961 - anno 2017

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM