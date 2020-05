Addio al Dj Pascal Feos

Pascal Feos, all'anagrafe Pascalis Dardoufas, Dj e produttore nonché figura di spicco del "Sound Of Frankfurt", la corrente di dance che caratterizzò la scena cittadina nel corso degli anni Novanta, è morto all'età di 52 anni. A darne notizia sono diverse testate tedesche, tra le quali FAZEmag, che cita - come causa del decesso - un male incurabile.

Nato a Bad Nauheim nel '68, Feos iniziò la propria carriera negli anni Ottanta per poi diventare, nel decennio successivo, una delle figure di spicco della scena dance di Francoforte, insieme al collega Sven Väth: "Sono grato per i tanti anni che ho passato con te", l'ha ricordato il Dj di Obertshausen, "Abbiamo vissuto gli anni Novanta insieme, molto intensamente. Hai impressionato Francoforte e il resto del mondo con le tue produzioni techno-trance".

"Pascal è sempre stato una pietra angolare della nostra scena techno", gli ha fatto eco Chris Leibing: "Ha contribuito a dare una forma a quello che sarebbe diventato di 'Sound of Frankfurt'. Se non fosse per il suo lavoro pionieristico, la nostra scena oggi non esisterebbe".