Riecco la Dark Polo Gang

Torna la Dark Polo Gang, il trio trap capitolino composto da Wayne Santana, Tony Effe e Pyrex. Lo fa con un nuovo progetto discografico che arriva a distanza di un anno da "Trap lovers reloaded", la riedizione dell'ultimo disco (quello di "Brittish"). Si intitola "Dark boys club": è un mixtape di inediti che raccoglie gli ultimi brani registrati in studio nei mesi precedenti alla quarantena e alcuni realizzati a casa dai componenti del trio proprio durante questo periodo.

"Dark boys club" esce dopo il singolo "Loco", inciso con il trapper spagnolo Kidd Keo.Gli ultimi mesi sono stati di svolta, per la storia della Dark Polo Gang. "Trap lovers", uscito alla fine del 2018, è stato il primo disco pubblicato dal trio dopo la firma con una major e senza Side, il quarto componente del collettivo, che ora incide come solista . "È stato un anno difficile, ma ci siamo rialzati", avevano detto Wayne Santana, Tony Effe e Pyrex ai fan in una delle ultime date del tour nei club legato a "Trap lovers".