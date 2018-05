Dark Side, uno dei fondatori della Dark Polo Gang (nella foto è il primo a sinistra), avrebbe lasciato il collettivo capitolino per dedicarsi alla carriera solista. Quelle che fino a qualche ora fa erano solamente delle voci che giravano tra i fan della DPG sarebbero state confermate dal padre di Side, il regista Francesco Bruni, durante un incontro con alcuni ragazzi tenuto ieri, martedì 22 maggio, nell'ambito del Prato Film Festival. Dopo la proiezione del suo ultimo film, "Tutto quello che vuoi", il regista ha risposto alle domande dei ragazzi, una delle quali riguardava proprio suo figlio: "Esce dalla Dark Polo e tenta la carriera solista", ha detto Bruni a proposito del futuro di Dark Side.

Effettivamente negli ultimi mesi Dark Side si è un po' allontanato dal collettivo, non comparendo praticamente mai accanto a Tony Effe, Wayne Santana e Pyrex nelle loro apparizioni pubbliche ( il nuovo singolo della Dark Polo Gang, "British" , è stato inciso senza Side): "A tutti i pischelletti che mi chiedono se sto ancora con la Dark e perché non mi si vede con la Dark... La dark è la mia famiglia e lo sarà per sempre. Ho avuto problemi legali e di salute. Sto per tornare in pista e vi rompo il c*lo a tutti", ha detto in un video pubblicato sui social poche settimane fa, rispondendo alle domande dei fan.

Lo scorso gennaio Dark Side ha pubblicato l'album solista " Sick Side ", pubblicato dalla "Triplosette Entertainment", l'etichetta della Dark Polo Gang. Recentemente il trapper ha annunciato un concerto solista in programma per il prossimo 8 giugno ai Magazzini Generali di Milano, che vedrà Dark Side presentarsi sul palco da solo, senza gli altri membri del collettivo.

Rockol ha contattato i portavoce della Dark Polo Gang, ma il collettivo - almeno per ora - non commenta la notizia relativa alla (presunta) decisione di Dark Side di lasciare il gruppo.

Da venerdì 25 maggio saranno disponibili su TIMVision gli episodi conclusivi della serie dedicata alla Dark Polo Gang: qualora la notizia dell'uscita di Side dal collettivo venisse confermata, gli episodi rappresenterebbero l'ultima occasione per vedere Dark Side insieme ai suoi (ormai ex?) compagni di gruppo.