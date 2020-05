Concerto del Primo Maggio 2020, Roma: la diretta

20.00 - Il programma si apre con Ambra Angiolini in piazza San Giovanni, la storica location del Concerto del Primo Maggio di Roma, deserta. Con lei solo alcuni operatori. Alle sue spalle, la basilica di San Giovanni. Con la voce rotta dell'emozione, l'attrice e conduttrice dice: "Abbiamo scelto di iniziare da piazza San Giovanni perché nella sua drammaticità questo è un Primo Maggio sicuramente eccezionale. Eccezionale perché tutti abbiamo lo stesso desiderio: quello di ripartire". Qualche parola sul tema del lavoro - ché si tratta sempre del Concertone del Primo Maggio - e poi la Angiolini aggiunge: "Lasceremo tra poco questa piazza perché non ha senso starci così: ma con la volontà, l'anno prossimo, di tornarci in un percorso di musica e di risposte".

Ore 19: prenderà il via alle 20, in diretta su Rai 3, su Rai Radio 2 e su Rai Play la trentunesima edizione del Concerto del Primo Maggio di Roma. Per la prima volta nella sua storia il grande evento dal vivo ospitato dal 1990 da piazza San Giovanni, nella Capitale, raggiungerà il pubblico solo sotto forma di trasmissione televisiva, a causa delle disposizioni in materia di manifestazioni pubbliche adottate alla luce dell'emergenza da Covid-19. Gli artisti che hanno aderito all'iniziativa - tra gli altri, Sting, Patti Smith, Vasco Rossi, Gianna Nannini e Zucchero - hanno registrato le proprie esibizioni presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e in altre location sparse per l'Italia.