Next 2020, il vincitore assoluto è Nervi

E' il cantautore fiorentino Nervi il vincitore di Next 2020, il contest collegato al Concerto del Primo Maggio, che quest'anno - a causa delle misure prese per contrastare la diffusione del Coronavirus - si è tenuto in versione "televisiva" con una serie di contributi inviati da artisti come Gianna Nannini, Patti Smith, Sting, Zucchero, Lo Stato Sociale, Francesca Michielin e molti altri trasmessi da Rai 3: l'artista - che aveva superato l'ultima fase del concorso insieme a Ellynora, Lamine e Matteo Alieno - era in gara con il brano "Sapessi che cos'ho".

A Nervi, come premio, sarà corrisposto un contributo pari a 15mila euro elargito da NUOVOIMAIE attraverso il Bando Articolo 7 della Legge 93/92 per la realizzazione di un tour.