Concerto del Primo Maggio a Roma 2020: i Lo Stato Sociale omaggiano Zagor dei Camillas

Nel corso dell'edizione 2020 del Concerto del Primo Maggio, che per le restrizioni sugli assembramenti dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19 si sta tenendo in forma televisiva, i Lo Stato Sociale hanno omaggiato Mirko Bertuccioli, meglio conosciuto come Zagor, frontman della band pesarese dei Camillas scomparso lo scorso 14 aprile dopo aver contrattro il Coronavirus.

La formazione guidata da Lodo Guenzi - già conduttore insieme ad Ambra Angiolini, per le ultime due edizioni, del Concertone - ha eseguito in una piazza Maggiore di Bologna vuota "La canzone del pane", brano originariamente pubblicato all'interno dell'album del 2009 "Le politiche del prato".

Il video dell'esecuzione della cover puo essere visto a questo indirizzo (fino alle 24 di oggi, venerdì primo maggio) a partire dalle 21.02.24 (orario indicato dal cursore sulla barra di scorrimento sotto il frame video).

I Camillas si sono formati a Pesaro nel 2004: dopo l'album di debutto "Le politiche del prato", la formazione aveva pubblicato altri tre dischi, "Costa Brava" nel 2012, "Tennis d'amor" nel 2016 e "Discoteca rock" nel 2018.