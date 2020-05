Emal Meta, ascolta il nuovo singolo 'Finirà bene'

Ermal Meta ha diffuso un brano inedito, intitolato "Finirà bene", a poche ore dalla sua partecipazione all'edizione 2020 del Concerto del Primo Maggio, che per ragioni connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 si terrà solo in forma televisiva:

Ciao amici! Da mezzanotte sarà possibile ascoltare ovunque #finiràbene non credevo che avrei pubblicato adesso una canzone scritta a gennaio, ma volevo che desse a voi la stessa sensazione che da a me. Speranza. Il resto si vedrà. Un abbraccio a tutti 🍀 pic.twitter.com/FNPImZaUNG — Ermal Meta (@MetaErmal) April 30, 2020

"Non credevo che avrei pubblicato adesso una canzone scritta a gennaio", ha scritto l'artista di origini albanesi sul suo canale ufficiale Twitter per presentare il lavoro ai suoi fan: "Volevo che desse a voi la stessa sensazione che da a me. Speranza. Il resto si vedrà. Un abbraccio a tutti".

Ermal Meta è attualmente al lavoro sul suo nuovo album di inediti, ideale seguito di "Non abbiamo armi" del 2018: l'artista ha in programma sette appuntamenti dal vivo nei palazzetti italiani tra i prossimi 3 e 22 marzo a Jesolo, Milano, Bari, Torino, Firenze, Roma e Bologna.