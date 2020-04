Cesare Cremonini: nel video del nuovo singolo 'Giovane stupida' c'è la fidanzata

Cesare Cremonini ha pubblicato il video del suo nuovo singolo, "Giovane stupida", dedicato alla sua fidanzata Martina Maggiore. E sorpresa: nella clip, accanto al cantautore bolognese, c'è proprio la ragazza. La regia è di Gaetano Morbioli: nel videoclip compaiono anche ballerini, ginnaste e animazioni 3d. Il brano è estratto da "2C2C", il progetto pubblicato da Cremonini lo scorso inverno, dedicato ai suoi primi vent'anni di carriera.

"Martina, la mia ragazza, ovviamente non è stupida, ma mi stupisce, perché appartiene alle nuove generazioni nate insieme al digitale. Da un lato questo mi spiazza ma dall'altro il futuro che tutti noi del Novecento aspettavamo è qui: che ci piaccia o no dobbiamo viverlo e capirlo e possibilmente attraversarlo", ha raccontato Cremonini a Rockol , parlando del brano, che ha definito "una canzone vecchia scuola con un arrangiamento analogico ma molto attuale".

Il cantautore ha in programma un tour negli stadi con partenza fissata il 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Le date sono formalmente in piedi, ma anche Cremonini e il suo staff (come l'intero settore dell'intrattenimento dal vivo italiano) sono in attesa di capire cosa ne sarà dei concerti e dei grandi raduni in programma in Italia nei prossimi mesi, dopo il coronavirus.