Il repertorio di Cesare Cremonini in "2c2c"

"Repertorio": una parola forse un po' desueta in un periodo in cui vediamo ragazzi piazzare album e sequenze di brani in testa alle classifiche dominate dallo streaming, senza sapere quanto effettivamente dureranno nel tempo queste canzoni. No, non sto facendo quello che si lamenta del "nuovo": lo streaming ha risollevato i numeri della musica registrata dopo anni di calo, i tempi cambiano, i modi di produzione distribuzione e consumo pure. Però mi torna in mente quel presidente di una major che in tempi recenti ha definito la discografia come "il business delle carriere" degli artisti. Subito dopo notò che la stessa discografia non sa quanto di queste canzoni che dominano lo streaming diventerà "repertorio", durando nel tempo e garantendo una carriera a chi le produce/canta.

Ecco, Cesare Cremonini è uno si è costruito e repertorio carriera pezzo dopo pezzo: questo "best of" è una "raccolta", nel senso puro del termine. Nel senso che raccoglie il repertorio del cantautore bolognese, ovvero l'insieme delle canzoni che sono una grossa (la più grossa) parte dell'identità artistica di un cantante.

C'è ovviamente il best of classico, ma fine ad un certo punto: i CD 2 e 3 (pardon, le parti 2 e 3, se siete su una piattaforma) raccolgono 32 canzoni. Si parte dalla fine con "Poetica" - il singolo che ha anticipato "Possibili scenari", l'ultimo album del 2017 - e si chiude con l'inizio, "50 special", del 1999, quando i Lùnapop sembravano una meteora.

Buona parte delle canzoni sono state rimasterizzate e il produttore Walter Mameli - che ha seguito Cremonini fin dagli esordi con i Lùnapop - racconta che è stato fatto un lavoro minuzioso per attualizzare il suono delle canzoni alle orecchie odierne, rispetto ai canoni di studio di quando sono state incise. Un'attenzione ai dettagli che è tipica di Cremonini, e che si vede anche nel CD4, una raccolta di versioni Piano e Voce, che riprende l'idea di "Possibili scenari", che l'anno scorso è stato ripubblicato in una versione minimale. Da quel disco sono comprese 6 canzoni, più altre nove sempre piano e voce ma registrate dal vivo, tra il concerto "Una Notte Al Piano" a Taormina 2013 e varie altre esibizioni. Ci sono le inevitabili rarità e outtakes, che solitamente fanno parte di quesye operazioni: notevole la prima versione di "Nessuno vuole essere Robin", che rimane una delle canzoni più belle del suo repertorio.

Ho lasciato per ultimo il 1° CD: è di fatto un nuovo album. 5 canzoni inedite e uno strumentale, 27 minuti di nuova musica, molta di più di quella che si include in queste circostanze. Cesare ha raccontato di avere iniziato a lavorare ad un album, e di avere usato per "2c2c" le canzoni già pronte. E che canzoni: "Al telefono" è un bellissimo mix di tradizione e modernità che prende "Poetica" la a porta ancora più avanti, unendo elettronica ad archi e fiati. "Se un giorno ti svegli felice" e "Ciao" hanno un approccio simile: beat, tastiere sintetiche, piano ed archi. "Giovane e stupida" è una canzone più tradizionale, un piano-rock quasi alla Elton John (citato nel testo, peraltro) mentre "Amici" è ancora più scanzonata. Il tutto si chiude con lo psichedelico strumentale "How dare you?": chitarre, voci, archi, tastiere.

"How dare you?", come osa un cantante realizzare un progetto celebrativo sì, ma fuori dagli schemi? Leggetevi questa intervista, dove spiega la sua filosofia, e ascoltate questa raccolta, e troverete la risposta: forse c'è un'alternativa al già fatto, e al già sentito, e al cotto e mangiato in fretta e furia.

Cd1 Inediti

1 Se Un Giorno Ti Svegli Felice

2 Al Telefono

3 Giovane Stupida

4 Ciao

5 Amici Amici

6 How Dare You?

Cd2 Best 2

1 Poetica

2 Nessuno Vuole Essere Robin

3 Logico #1 – Remastered 2019

4 La Nuova Stella Di Broadway – Remastered 2019

5 Il Comico (Sai Che Risate) – Remastered 2019

6 Mondo – Remastered 2019 Feat. Jovanotti

7 Buon Viaggio (Share The Love) – Remastered 2019

8 Greygoose – Remastered 2019

9 Lost In The Weekend – Remastered 2019

10 Hello!

11 I Love You – Remastered 2019

12 Kashmir – Kashmir

13 Io E Anna – Remastered 2019

14 Una Come Te – Remastered 2019

15 Possibili Scenari

Cd3 Best 3

1 Marmellata #25 – Remastered 2019

2 Le Sei E Ventisei – Remastered 2019

3 Maggese – Remastered 2019

4 Dicono Di Me – Remastered 2019

5 Padremadre – Remastered 2019

6 Le Tue Parole Fanno Male – Remastered 2019

7 Vieni A Vedere Perché – Remastered 2019

8 Figlio Di Un Re – Remastered 2019

9 Sardegna - Remastered 2019

10 Gli Uomini E Le Donne Sono Uguali - Remastered 2019

11 Latin Lover - Remastered 2019

12 Il Pagliaccio - Remastered 2019

13 Gongi-Boy - Remastered 2019

14 Resta Con Me (Vers.2001) - Remastered 2019

15 Qualcosa Di Grande - Remastered 2019

16 Un Giorno Migliore - Remastered 2019

17 50 Special - Remastered 2019

Cd4 Piano & Voce

1 Vieni A Vedere Perchè (Live Una Notte A San Siro 2018)

2 L'anno Che Verrà (Live Stadio Dall'ara 2018)

3 Nessuno Vuole Essere Robin (Per Pianoforte E Voce)

4 Una Come Te (Live Torino 2014) - Remastered 2019

5 Figlio Di Un Re (Live Torino 2014) - Remastered 2019

6 Kashmir-Kashmir (Per Pianoforte E Voce)

7 Believe In Love (Live "una Notte Al Piano" Taormina 2013)

8 Logico #1 (Live Roma 2015)

9 Al Tuo Matrimonio (Per Pianoforte E Voce)

10 Poetica (Per Pianoforte E Voce)

11 Mondo (Live "una Notte Al Piano" Taormina 2013)

12 Walter Ogni Sabato È In Trip (Live "una Notte Al Piano" Taormina 2013)

13 Due Stelle In Cielo (Live "una Notte Al Piano" Taormina 2013)

14 Possibili Scenari (Per Pianoforte E Voce)

15 Un Uomo Nuovo (Per Pianoforte E Voce)

16 Amor Mio (Live "una Notte Al Piano" Taormina 2013)

Cd5 Rarities

1 Greygoose (Original Demo Recording)

2 Marmellata #25 (Original Home Recording)

3 Dev'essere Così (Alternative Version London 2005)

4 Silent Hill (Alternative Demo)

5 Il Pagliaccio (Alternative Version London 2005)

6 Nessuno Vuole Essere Robin (Alternative Strings Demo)

7 Le Tue Parole Fanno Male (Original Home Recording)

8 Dev'essere Così (Original Home Recording)

9 Sardegna (Original Home Recording)

10 Mondo (Original Demo)

11 La Nuova Stella Di Broadway (Original Demo)

12 La Ricetta (...Per Curare Un Uomo Solo) (Alternative Version London 2005)

13 La Valle Dei Re ("maggese Session" London 2005)

14 Piazza Santo Stefano ("maggese Session" London 2005)

15 Poetica (Original Demo)

16 Se C'era Una Volta L'amore (Ho Dovuto Ammazzarlo) (Alternative Version London 2005)

17 Quando Sarò Miliardario (Original Demo)

18 Sardegna (Alternative Demo)

Cd6 Instrumental

1 Cercando Camilla - Remastered 2019

2 Mastergroove Six - Remastered 2019

3 Gli Uomini E Le Donne Sono Tranquilli - Remastered 2019

4 Marmellata #25 Smooth

5 Peggy's Blues

6 Rue De Rivoli

7 Shaker

8 St. Peter Castle (Live With The Telefilmonic Orchestra)

9 Banjoballo #1 (Balle Di Fieno Nella Città Degli Stolti) - Remastered 2019

10 Verrei - Remastered 2019

11 50 Cieli - Remastered 2019

12 Bagùs

13 Linda & Moreno Parte I

14 Linda & Moreno Parte Ii

15 Linda & Moreno Parte Iii