Cesare Cremonini e "Giovane stupida": "La mia ragazza ovviamente non è stupida ma mi stupisce"

"Una canzone per una ragazza meravigliosa, ma anche una piccola commedia sentimentale", che cita direttamente ìElton John, sia nel testo che musicalmente, in una struttura che ricorda un po' il sound di "Benny & the jets", rivisitato e aggiornato per i giorni nostri e per la generazione digitale. È "Giovane stupida", il nuovo singolo di Cesare Cremonini, uno dei sei inediti di "2C2C", il progetto pubblicato lo scorso inverno.

Il cantautore bolognese ha scritto queste righe per Rockol, per raccontare la genesi e le influenze della canzone, che in questa nuova versione ha una copertina disegnata direttamente da lei, Martina, la sua compagna. Ecco il suo racconto"

"Giovane Stupida" è una canzone vecchia scuola con un arrangiamento analogico ma molto attuale. Il mio sogno è sempre quello di riuscire a tenere insieme le ispirazioni più alte dei musicisti e degli autori degli anni '70, non per forza italiani, con il linguaggio attuale, che è fatto di immagini e quotidianità. La poesia è da trovare lì in mezzo. Martina, la mia ragazza, ovviamente non è stupida ma mi stupisce, perché appartiene alle nuove generazioni nate insieme al digitale. Da un lato questo mi spiazza ma dall’altro il futuro che tutti noi del novecento aspettavamo è qui: che ci piaccia o no dobbiamo viverlo e capirlo e possibilmente attraversarlo. Le canzoni sono un grande modo per vivere i tempi che cambiano. Torneranno tante cose che abbiamo amato e quindi è importante mantenere la propria identità musicale aggiornandola ma senza perderla. Io sono nato negli anni 90 artisticamente e quelli della mia generazione hanno avuto e mantengono il compito di tenere insieme i due secoli, per quanto è possibile. Giovane Stupida è questo in fondo: una canzone del novecento venuta a far festa negli stadi del 2020.

La prossima estate Cremonini tornerà in tour negli stadi italiani per la seconda volta (con una tappa speciale all'Autodromo di Imola): qua il racconto dei suoi 20 anni di carriera.