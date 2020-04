Coronavirus, addio al sassofonista jazz Lee Konitz

Era considerato un eroe del jazz, genere che ha suonato per tutta la vita, da bambino fino a qualche giorno fa, prima di contrarre il coronavirus: Lee Konitz si è spento ieri, mercoledì 15 aprile, a causa delle complicazioni da Covid-19. Il sassofonista aveva 92 anni.

Nato a Chicago nel 1927, nel corso della sua lunghissima carriera - iniziò ad incidere nei primi Anni '40 - Konitz ha collaborato con Miles Davis (nel '49 partecipò alle registrazioni di "Birth of the cool"), Michel Petrucciani (per l'album "Toot sweet" del 1982), Stan Kenton, Charles Mingus e Bill Evans. In Italia, invece, ha suonato con musicisti come Enrico Rava, Franco Cerri ed Enrico Pieranunzi, tra gli altri. Insieme al pianista Riccardo Arrighini ha inciso nel 2007 l'album "The soprano sax albums: standards", con Bollani nel 2003 "Suite for Paolo", con Franco D'Andrea nel 2001 "Inside Rodgers".