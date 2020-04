Red Hot Chili Peppers: ecco il nuovo progetto di John Frusciante

A poco più di tre mesi di distanza dall'annuncio del suo ritorno nei Red Hot Chili Peppers, John Frusciante svela a sorpresa un nuovo progetto solista. "Look down, see us", così come il chitarrista lo ha battezzato, è un disco contenente quattro pezzi, pubblicato a nome Trickfinger, l'alias utilizzato già in passato per il dittico "Trickfinger" e "Trickfinger II", due dischi usciti rispettivamente nel 2015 e nel 2017.

Secondo quanto riferisce il sito "Consequence of Sound", questo Ep è solo il primo di una serie che verrà portata avanti il prossimo 3 giugno con un secondo capitolo, "She smiles because she presses the button", e che sarà completata entro la fine dell'anno con un terzo disco.

"Look down, see us" è stato pubblicato su Bandcamp (a questo link), dove può essere ascoltato (gratuitamente) ma anche acquistato e scaricato (l'offerta è libera, ma il prezzo minimo è di 4 dollari).