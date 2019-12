John Frusciante è rientrato nel gruppo, di nuovo: l'annuncio dei RHCP

John Frusciante è rientrato nel gruppo. Con un post pubblicato a sorpresa questa sera su Instagram, i Red Hot Chili Peppers hanno annunciato il ritorno di Frusciante nella formazione, che aveva lasciato esattamente dieci anni fa. Prenderà il posto di Josh Klinghoffer, che era subentrato al chitarrista proprio nel 2009.

Nell'annuncio pubblicato dalla band losangelina si legge:

"I Red Hot Chili Peppers annunciano la separazione dal chitarrista degli ultimi dieci anni, Josh Klinghoffer. Josh è un grande musicista che rispettiamo e amiamo. Gli siamo davvero grati per il tempo trascorso insieme e per i doni che ha condiviso con noi. Annunciamo inoltre con grande entusiasmo che John Frusciante ritorna nel nostro gruppo".

La notizia è diventata inevitabilmente virale, sui social: in meno di un'ora sono ben 300mila i like al post dei fan dei Red Hot Chili Peppers.

Frusciante si era unito a Anthony Kiedis e soci nel 1988, salvo poi lasciare i Red Hot Chili Peppers una prima volta nel 1992. Dunque il ritorno nella band sei anni più tardi, nel 1998, giusto in tempo per partecipare alle registrazioni dell'album best-seller "Californication" e il secondo addio nel 2009, tra "Stadium Arcadium" e "I'm with you".