Dave Matthews: guardalo suonare la nuova canzone "Windows"

Lo scorso 26 marzo, Dave Matthews ha proposto, dal suo salotto, un set composto da otto canzoni per la nuova serie di streaming live 'Pay It Forward' di Verizon.

Tra i brani proposti, tutti tratti dal suo repertorio, anche Ia nuova, "Windows" ispirata al 53enne musicista di natali sudafricani dalla battaglia che il mondo sta combattendo contro il COVID-19.

Ha aperto il suo set con “So Damn Lucky" - brano tratto dall'album del suo esordio solista del 2003 "Some Devil" - poi ha introdotto “Windows" dicendo: “Non ho mai suonato questa canzone prima. Bene, con parsimonia la mia famiglia ha ascoltato riunirsi i pezzi del puzzle. Non l'ho mai suonata prima e non so se non la suonerò mai più. Ma penso che sia abbastanza dolce. Spero che tutti stiano bene.”

Il testo del brano fa un esplicito riferimento al fenomeno, sorto da quando le persone sono costrette a rimanere nelle loro case per non permettere al virus di diffondersi ulteriormente, dei canti dalle finestre e dai balconi. A seguire le parole che usa Matthews nella canzone per descrivere questa situazione: “Singing from the windows/ Sirens in the dark, where are you going?/ Pretend that it’s nothing/ But look at this fire burning wild.”

E continua: “Sometimes things just fall apart/ No matter how we try, they can’t stop,” but ends on a hopeful note, looking ahead to “when the war is over.”

Qui sotto è possibile godere dell'intera performance di Dave Matthews.