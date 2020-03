Pearl Jam, guarda il nuovo video di ‘Quick escape’

Dopo aver pubblicato sui social un’anticipazione del brano “Quick escape”, contenuto nel nuovo album di Eddie Vedder e soci, “Gigaton” (di cui potete leggere qui il racconto canzone per canzone), in uscita il prossimo 27 marzo, i Pearl Jam hanno pubblicato il video che accompagna la succitata traccia.

“La canzone si apre con un omaggio di Vedder, autore del testo, a Freddie Mercury e ai Queen: ‘Reconossaince is on the corner/in the world not so far/First we took an aeroplane, then a boat to Zanzibar/ Queen cranking on the blaster/and Mercury did rise/come along where all we belonged/You were yours and I was mine/ Had to… Quick escape’”, ha scritto Gianni Sibilla di Rockol, definendo il brano “uno dei pezzi più tosti dell’album”.

Il nuovo lavoro discografico della formazione di Seattle - che arriverà sui mercati venerdì, a quasi sette anni di distanza dal precedente “Lightning bolt” del 2013 - sarà presentato dal vivo da Eddie Vedder e soci anche in Italia in occasione del concerto che il prossimo 5 luglio vedrà i Pearl Jam andare in scena sul palco dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, vicino Bologna.