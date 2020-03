Pearl Jam: ascolta un'anticipazione di “Quick Escape”

Ieri sera sarebbe dovuto partire da Toronto (Canada) il 'Gigaton' tour dei Pearl Jam. Come purtroppo, e tristemente, sappiamo, siamo alle prese con una emergenza sanitaria che ci ha costretto a porre in secondo piano molta della vita alla quale eravamo abituati. Anche se l'appuntamento in concerto con i fan italiani programmato per il 5 luglio all'Autodromo di Imola è tuttora in essere.

Nel frattempo la band di Seattle ha pubblicato – attraverso il proprio account Instragram – una breve anticipazione di “Quick Escape”, una delle canzoni incluse in “Gigaton”, il loro undicesimo album in studio in uscita il prossimo 27 marzo.

I Pearl Jam hanno sinora pubblicato due singoli tratti da “Gigaton”, “Dance of the Clairvoyants” e “Superblood Wolfmoon”. I video li potete vedere qui sotto.

