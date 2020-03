Adrian Smith (Iron Maiden), ecco la prima canzone che ha imparato a suonare: video

La prima canzone che l’addetto alle sei corde degli Iron Maiden Adrian Smith ha imparato a suonare alla chitarra è “Silver machine” degli Hawkwind, singolo del gruppo di Dave Brock pubblicato originariamente nel 1972. Il chitarrista della band di “Fear of the dark” - che, a margine di un’intervista rilasciata ad Andertons Music lo scorso gennaio, ha raccontato il genere di musica e le band che apprezzava da ragazzo - lo ha rivelato in un video pubblicato sul canale YouTube di JacksonGuitarsUSA che vede Smith suonare alcuni accordi del brano degli Hawkwind.

Ascolta “Silver Machine” degli Hawkwind:

Gli Iron Maiden - che hanno pubblicato il loro ultimo album “The book of souls” nel 2015 - saranno in concerto in in Italia la prossima estate, portando la loro musica sul palco del Sonic Park di Bologna il 20 luglio 2020.