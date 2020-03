Domani la simultanea delle radio italiane: ecco le canzoni in scaletta

Come Rockol ha già annunciato, domani, venerdì 20 marzo, alle 11, tutte le radio italiane trasmetteranno simultaneamente l'inno nazionale "Fratelli d'Italia" (testo di Goffredo Mameli, musica di Michele Novaro), e a seguire tre canzoni che in qualche modo simboleggiano musicalmente la nostra nazione. L'iniziativa si chiama "La radio per l'Italia".

Le canzoni scelte sono (inevitabilmente) "Nel blu dipinto di blu (Volare)", di Franco Migliacci e Domenico Modugno, la canzone italiana più nota all'estero; "Azzurro" (di Vito Pallavicini e Paolo Conte), che da tempo molti vorrebbero come inno nazionale; e "La canzone del sole" di Mogol e Lucio Battisti, che già 15 anni fa, il 10 settembre del 2005, fu suonata in simultanea da 235 bande municipali italiane per un progetto chiamato "BandaBattisti".