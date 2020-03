Tutte le radio italiane si uniscono per diffondere l'Inno di Mameli e altre tre canzoni del nostro patrimonio musicale nazionale. Succederà questo venerdì, 20 marzo, alle ore 11: le varie emittenti trasmetteranno tutte in contemporanea, su tutte le piattaforme Fm, Dab, in televisione e in streaming sui siti e sulle App delle radio. Un messaggio di unione, partecipazione e connessione che vuole riunire tutti nello stesso momento di condivisione.

Queste le emittente radiofoniche nazionali che parteciperanno: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, M2O, R101, Radio 105, Radio 24, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Freccia, Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Monte Carlo, Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 100% grandi successi, RTL 102.5, Virgin Radio. Inoltre, parteciperanno anche le emittenti radiofoniche locali aderenti all’Associazione Aeranti-Corallo ed all’Associazione Radio Locali FRT-Confindustria Radio Tv.