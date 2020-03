Pretenders: ascolta il singolo ‘The buzz’, dall’album ‘Hate for sale’ in uscita a maggio

Il prossimo 20 marzo entrerà in rotazione radiofonica il nuovo singolo della band capitanata da Chrissie Hynde, “The buzz”, già disponibile all’ascolto in streaming. Il brano è un’anticipazione del nuovo album dei Pretenders, “Hate for sale”, che sarà pubblicato il prossimo 1° maggio. Sulla canzone che anticipa l’ideale seguito di “Alone” del 2016, in un comunicato stampa Hynde ha raccontato:

“Sappiamo tutti che le storie d'amore possono avere le caratteristiche della tossicodipendenza. È così. Non è il mio caso, ovviamente: non sono mai ossessiva, mai ossessiva, mai ossessiva, mai ossessiva…”

Ascolta “The buzz”:

Il nuovo e undicesimo album in studio dei Pretenders, prodotto da Stephen Street (Smiths, Blur, Cranberries), è nato dalla collaborazione tra Chrissie Hynde e il chitarrista James Walbourne. “Volevo comporre con lui sin dal primo giorno. James è molto ricercato e ha lavorato con gente come Jerry Lee Lewis, Dave Gahan e The Rails, solo per citarne alcuni”, ha detto la frontwoman della formazione inglese, raccontando l’esperienza di scrittura con Walbourne. "Ci siamo sempre ripromessi di scrivere assieme mentre eravamo in tour ma, ve lo può confermare chiunque della band, quando si è in tour si finisce col procastinare tutto il resto”.

Dal prossimo 15 maggio Chrissie Hynde e la sua band saranno impegnati in un tour di 60 date nel Nord America, insieme alla band americana dei Journey.

Ecco la tracklist e la copertina di “Hate for sale”:

Hate For Sale

The Buzz

Lightning Man

Turf Accountant Daddy

You Can’t Hurt a Fool

I Didn’t Know When To Stop

Maybe Love Is In NYC

Junkie Walk

Didn’t Want To Be This Lonely

Crying in Public