Addio a Genesis P-Orridge: aveva 70 anni

Addio a Genesis P-Orridge, artista considerato/a uno dei personaggi principali della scena industrial. L'artista - che non si identificava né come uomo né come donna, ma in un terzo genere, e voleva che si utilizzassero termini come s/he e h/er - è morto/a oggi, sabato 14 marzo, dopo una battaglia contro la leucemia. Aveva 70 anni. A renderlo noto sono state le figlie.

Nato/a a Manchester nel 1950, Neil Andrew Megson - questo il suo vero nome - aveva iniziato la sua carriera artistica nei primi Anni '70 come membro del gruppo sperimentale di performance d'arte COUM Transmission. Dalle ceneri di quel progetto nacquero nel 1975 i Throbbing Gristle, composti insieme a Cosey Fanni Tutti (Christine Newby), Chris Carter e Peter Christopherson.

L'esperienza dei Throbbing Gristle si concluse nel 1981. Dopo lo scioglimento del gruppo (poi riunitosi nel 2004), Orridge e Christopherson fondarono gli Psychic TV. Parallelamente alla sua attività nelle band, consegnò al mercato anche alcuni progetti come solista: "Interview By TOPYSCAN", "The industrial sessions", "What's history" del 1983, "Je t'aime" del 1985, "Alaura/Slave Priest" del 1990, "At Stockholm" e "Vis Spei" del 1995, "A perfect pain" del 1999, "Direction ov travel" del 2002, "Painful 7 inches" del 2002, "Wordship" del 2003 e "When I was young" del 2004.

Nel 2017, nel bel mezzo di un tour dei Psychic TV, Genesis P-Orridge annunciò su Facebook di essere malato di leucemia mielomonocitica cronica.