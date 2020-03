Sex Pistols: Paul Cook esclude la reunion

I fan che ancora sperino in un ritorno di fiamma come quello avvenuto tra il 2007 e il 2008 si mettano il cuore in pace: la storia dei Sex Pistols si è chiusa definitivamente. Questo, almeno, è quello che ha dichiarato il batterista della storica formazione punk un tempo capitanata da Johnny Rotten, Paul Cook, al Daily Record.

"Mi sono più o meno ritirato, non sono coinvolto più di tanto nella vita della band", ha spiegato il musicista, classe 1956: "Mi sento ancora con Steve [Jones, il chitarrista], e questo è il massimo. Non vedo all'orizzonte una nuova reunion per i Pistols, e non credo che nessuno di noi lo voglia".

A rendere impraticabile l'ipotesi di un ritorno in attività, secondo Cook, sono le tensioni interne all'ormai ex gruppo che hanno allontanato gli elementi della stessa l'uno dall'altro: "Ci ho provato [a tentare una riconciliazione], ma non ne è valsa la pena. Non è solo una questione tra Steve [Jones] e Johnny [Rotten]. E' passata così tanta acqua sotto i ponti, e così tanta storia: non credo funzionerebbe. (...) La faccenda della reunion è stata ok. Ci sarà sempre un pubblico per una cosa del genere. Ma non credo che succederà di nuovo".

Dopo il primo scioglimento nel 1978, i Sex Pistols tornarono in attività nel 1996 per il Filthy Lucre Tour, per poi riunirsi nel 2002 (per il Giubileo della Regina), nel 2003 (per il Piss Off Tour) e tra il 2007 e il 2008, per una serie di date in Europa, il Combine Harvester Tour.