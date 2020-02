È uscito il primo episodio del documentario “Bob Marley: Legacy”

È uscito su YouTube il primo episodio del documentario “Bob Marley: Legacy”, un progetto in dodici episodi che racconta la storia della grande stella della musica popolare giamaicana, scomparsa nel 1981. In questo primo video, le telecamere entrano dentro la casa di Marley in Jamaica e raccontano la sua influenza sull’isola. Le immagini immortalano la famiglia del musicista mentre parla con amici e altri artisti, tra cui Buju Banton e Lloyd “Bread” McDonald, dell’eredità artistica di Marley e del suo rapporto con la marijuana.

Nel video appaiono anche fotografie e riprese video di alcuni concerti. Oltre a questo primo capitolo, è uscito anche l’ep “Iron Lion Zion”: all’interno si possono trovare due diversi mix e due versioni dub della title track, insieme alla canzone del 1976 "Smile Jamaica". Il documentario e l’ep fanno parte del progetto “Marley 75”, con cui la famiglia Marley, in collaborazione con UMe e Island Records, sta celebrando l’eredità del musicista reggae che il 6 febbraio avrebbe compiuto 75 anni.