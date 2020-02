Freddie Mercury, una strada a Londra prende il suo nome

Freddie Mercury Close: è il nome della via inaugurata ieri, lunedì 24 febbraio, a Londra. Alla cerimonia era presente la sorella del cantante dei Queen, deceduto nel '91. La via si trova a Feltham, nella parte occidentale di Londra: la famiglia di Farrokh Bulsara vi si trasferì nel '64 dopo avere lasciato Zanzibar. La nuova via è una parte di Hanworth Road, che è anche la sede del quartier generale della World Zoroastrian Organization.

La famiglia Bulsara praticava infatti la religione di Zoroastro (detto anche Zaratustra), e viveva poco distante, al numero 22 di Gladstone Avenue, località già contrassegnata con una placca commemorativa nel 2016.