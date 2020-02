Oscar 2020, l'elenco dei performer musicali

Si terrà nella serata di domani, domenica 9 febbraio, quando in Italia saranno ormai le prime ore della mattina di lunedì, la cerimonia di premiazione della novantaduesima edizione degli Academy Awards: l'evento, la cui copertura mediatica supera di gran lunga quella accordata ai Grammy - riconoscimenti di fatto omologhi in ambito musicale, prevede diverse esibizioni musicali distribuite nel corso della serata.

Più che confermati sono i set degli artisti candidati nella categoria "miglior canzone originale", ovvero Cynthia Erivo per “Stand Up” (da "Harriet"), Elton John per “(I’m Gonna) Love Me Again” (da "Rocketman"), Idina Menzel e Aurora per “Into the Unknown” (da "Frozen II"), Chrissy Metz per “I’m Standing with You” (da "Breakthrough") e Randy Newman per “I Can’t Let You Throw Yourself Away” (da "Toy Story 4").

Risultano comunque confermate dagli organizzatori - che tuttavia non hanno ancora fornito dettagli in merito ai brani che saranno eseguiti - le esibizioni di Janelle Monáe e di Billie Eilish, fresca trionfatrice dell'edizione 2020 dei Grammy Awards che potrebbe cogliere l'occasione per far debuttare pubblicamente il tema associato al nuovo capitolo cinematografico della saga di James Bond, "No Time To Die", affidatole ufficialmente a metà dello scorso gennaio: "Il brano uscirà a breve, lo sentirete molto presto", aveva spiegato il fratello e produttore della cantante di "Bad Guy", Finneas, lo scorso 3 febbraio, durante un'ospitata allo show televisivo di Jimmy Fallon.