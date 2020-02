Billie Eilish, Finneas: ‘La canzone per il film di ‘007’ esce a breve’

Ospite ieri sera, 3 febbraio, del Tonight Show Starring Jimmy Fallon, il fratello e primo collaboratore di Billie Eilish ha presentato il suo Ep “Blood Harmony” e ha raccontato i progetti futuri suoi e della sorella. Finneas, oltre a illustrare la sua carriera, ha spiegato anche i prossimi impegni della voce di “Bad guy” - che il prossimo 9 febbraio si esibirà sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles in occasione della Notte degli Oscar 2020. Tra le altre cose, Finneas O’Connell ha parlato anche della canzone d’apertura per il prossimo film della saga di James Bond, ”No Time to Die” - che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 9 aprile.

Il brano interpretato da Billie Eilish - scritto e registrato dalla stessa cantante e da suo fratello - vedrà la luce a breve, ha detto Finneas a Jimmy Fallon. "Molto presto", ha sottolineato il 22enne cantautore e produttore e ha aggiunto: “Esce a breve. E il film è fantastico."

Durante la puntata del talk show statunitense, Finneas ha eseguito dal vivo il suo brano “Let’s Fall in Love for the Night” - tratto dal suo Ep di debutto. Ecco il video:

Il prossimo 17 luglio Billie Eilish - la quale recentemente ha fatto sapere che ci vorrà ancora del tempo prima dell'uscita di un nuovo disco, seguito del suo album di debutto "When we all fall asleep, where do we go?" pubblicato a marzo 2019 - sarà in concerto in Italia: si esibirà in qualità di headliner all’I-Days Festival, che si terrà al MIND Milano Innovation District - Area Expo.