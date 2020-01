Concerti, Strokes: annunciate nuove date negli USA. Tutti i concerti confermati a oggi

Sì, qualcosa di sta effettivamente muovendo in casa degli Strokes, che dal 2013 - anno di pubblicazione della loro ultima fatica sulla lunga distanza, "Comedown Machine" - non hanno più dato (discograficamente parlando, ad eccezione dell'EP del 2016 "Future Present Past") loro notizie: dopo la promessa - da parte del frontman della band newyorchese - di un nuovo album di inediti da pubblicare nel corso del 2020, la formazione di "Is This It" ha annunciato una serie di nuove date negli Stati Uniti.

La nuova stringa di appuntamenti live verrà inaugurata il prossimo 5 marzo a Vancouver, in Canada: dopo due tappe sulla west coast a Seattle (il 9) e Los Angeles (il 14), il tour proseguirà a Monterrey, in Messico (il 20), per poi dirigere a Buenos Aires, Santiago e San Paolo per le locali edizioni del festival Lollapalooza. Gli Strokes faranno poi ritorno negli USA a partire da maggio, con due date a Miami (tra il primo e il 2 del mese) e Atlanta (il 3), per poi chiudere a Guadalajara, sempre in Messico, il 16.

Casablancas e compagni attraverseranno poi l'oceano Atlantico per una serie di appuntamenti con il pubblico europeo programmati a Barcellona (il 3 giugno, al festival Primavera), Hilvarenbeek (nei Paesi Bassi, il 12, al Best Kept Secret Festival), Werchter (in Belgio, il 2 luglio, al Rock Werchter), e Oeiras (in Portogallo, il 9 luglio, al NOS Alive Festival).