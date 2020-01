Taylor Swift non parteciperà ai Grammy Awards 2020

La popstar statunitense non parteciperà alla cerimonia di gala della sessantaduesima edizione dei Grammy Awards (potete seguire qui la nostra diretta). Come riportato dalla CNN e da US Weekly, Taylor Swift - pur essendo candidata nelle categorie “Best Pop Vocal Album”, “Song Of The Year”, “Best Pop Solo Performance” - non prenderà parte alla serata che si svolgerà questa sera, 26 gennaio, allo Staples Center di Los Angeles e, come invece comunica Variety, non si esibirà per una performance a sorpresa. I motivi della sua assenza, però, non sono stati resi noti.

L’ultima volta che la voce di “You need to calm down” - che ha pubblicato lo scorso 23 agosto il suo più recente lavoro discrografico dal titolo “Lover” (leggi qui la nostra recensione) - si è esibita ai Grammy Awards è stato il 15 febbraio 2016 quando eseguì dal vivo il singolo “Out of the woods” tratto dal disco “1989”.