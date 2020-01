Sanremo 2020, Salmo conferma: ‘Non ci sarò. Non me la sento.’

Il rapper sardo ha annunciato che non sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo che prenderà il via il prossimo 4 febbraio. Già ieri, 17 gennaio - durante l'ascolto in anteprima delle 24 canzoni in gara al Festival nella categoria dei "Big" - il direttore artistico Amadeus aveva messo in forse la presenza di Salmo dicendo: “Non so neanche se ci sarà la prima sera..."

In una serie di stories pubblicate su Instagram oggi il rapper di “90MIN” ha spiegato il motivo della sua assenza. Salmo ha detto: “Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima serata del Festival". Ha poi aggiunto:

"Non sarò presente al Festival di Sanremo. Non me la sento. Mi sentirei a disagio. Vi ringrazio ancora di cuore e vorrei dire che tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro. Quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto con la gente giusta venite il 14 giugno a San Siro."

Sempre questa mattina Salmo ha condiviso alcuni video in cui racconta il significato di una frase del testo della canzone “Boogieman” di Ghali - che conta della collaborazione dello stesso Maurizio Pisciottu, questo il nome del rapper - singolo estratto dall’ultimo album del collega milanese che si intitolerà “DNA” e uscirà il prossimo 20 febbraio.

Salmo, in un passaggio del brano in questione, dice: “Sono diventato tutto ciò che ho sempre odiato. E mi piace.” Il rapper nato a Olbia ma di stanza a Milano nelle stories ha detto: “Voglio fare questo video per cercare di spiegarvi la frase che ho detto nella canzone di Ghali, ‘Boogieman’. Anche se non dovrei essere io a spiegarvi quello che dicono le canzoni, visto che le parole sono molto chiare. Dovreste essere voi a capire. Però è difficile comunicare con voi ragazzi, molto difficile. Sembra quasi di dover spiegare l’alfabeto forense a dei ragazzini di prima elementare. Però, visto che ci sono ve lo spiego.” Salmo ha continuato raccontando: